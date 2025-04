Tassisti: lo sciopero si ferma, incontro con Funaro il 22 aprile

Ripresa immediata del servizio taxi a Firenze. A una settimana di distanza dall’inizio dello sciopero fantasma alla stazione di Santa Maria Novella che ha provocato per giorni forti disagi agli utenti e dallo scontro con Palazzo Vecchio, è prevalsa la linea del dialogo senza ricorrere alla precettazione dello sciopero fissato il 28 aprile.

“Non si può parlare di sciopero” ma di “astensione non conforme alle disposizioni di legge che si è verificata in questi due giorni”, perché il diritto allo sciopero viene regolamentato dalla legge 146/90 e segue delle tappe ha spiegato la prefetta Francesca Ferrandino, parlando al termine di un incontro con le cooperative e i sindacati di categoria. “In questo caso abbiamo registrato in una parte della città una fortissima criticità dovuta al fatto che presso la stazione di Santa Maria Novella non c’erano taxi, non prendevano i turisti o le persone che dovevano andare in qualunque parte della città”.

“Abbiamo dato la disponibilità a confrontarsi” con i tassisti, “come sempre ci siamo confrontati, nel momento in cui sarebbe stato ripristinato il regolare servizio, per cui abbiamo già fissato una data, abbiamo fissato per il 22 aprile per vedersi, ovviamente con la ripartenza del servizio”. Lo ha detto la sindaca di Firenze, Sara Funaro, al termine dell’incontro in prefettura.

“L’amministrazione comunale aveva già fatto con gli assessori competenti più di un incontro – ha ricordato – e avevamo già sottolineato non solo le azioni che stiamo portando avanti con come Comune, ma la disponibilità per un confronto costante. Ovviamente il confronto c’è quando c’è la regolarità del servizio, per cui questo l’abbiamo ribadito anche oggi, ho dato la disponibilità a esserci insieme ai nostri assessori e potersi vedere la settimana prossima. Ovviamente monitoreremo la ripartenza”.

In merito al tema degli Ncc, Funaro ha precisato che “oggi non è stato questo l’argomento di discussione”, ma che “l’amministrazione comunale sta molto attenta e sta lottando su tutti i fronti legati all’abusivismo, per cui su questo noi continueremo a tenere sempre alta l’attenzione. Ovviamente poi su tutte le situazioni specifiche, ai tavoli istituzionali noi siamo disponibilissimi a ragionare, a confrontarci, e a continuare a lavorare insieme”.