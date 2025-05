Tassista a Firenze insegue scippatore e fa restituire borsa

Tassista insegue lo scippatore e recupera la borsa rubata a una ragazza. Tutto in 24 secondi, come testimonia il filmato ripreso dalla telecamera a bordo della vettura di piazza Milano 36 alla cui guida vi era Roberto Del Vecchio.

Il conducente era in Oltrarno quando ha notato un giovane attraversare la strada di corsa inseguito da una ragazza. “Aspetta, aspetta hanno rubato la borsa a quella”, si sente dire nel video la voce del tassista. Il conducente ha seguito il malvivente per lungarno Guicciardini fino in via de’ Coverelli. E li lo ha costretto a fermarsi e a restituire la refurtiva. Poi ha intimato allo scippatore di allontanarsi ed è ritornato sul lungarno a consegnare la borsa alla malcapitata.

“Il collega del taxi ‘Milano 36’, Roberto Del Vecchio, è un esempio per tutti noi e per tutti i cittadini, e meriterebbe un riconoscimento – commenta Milko Signorini presidente della cooperativa Socota Taxi 4242 – Purtroppo la notte la situazione si fa più difficile, spuntano malintenzionati e sbandati di ogni genere e lavorare per noi diventa più rischioso. Il nostro collega ha compiuto un gesto davvero coraggioso, e a nome di tutta la cooperativa, vogliamo ringraziarlo”.

“Cogliamo l’occasione – spiega Signorini – per ricordare il servizio del Taxi Rosa, che permette alle donne che si trovano da sole di notte di accedere rapidamente ad un taxi, garantendo un’opzione sicura per i loro spostamenti notturni. Inoltre, in queste ore il servizio applica uno sconto del 10% sulla tariffa standard, rendendo il viaggio ancora più accessibile”.

Al tassista ha rivolto un ringraziamento ” da parte dell’amministrazione comunale a nome di tutta la città per questo gesto spontaneo che dimostra senso civico e solidarietà”, l’assessore alla sicurezza e polizia municipale di Palazzo Vecchio Andrea Giorgio. Il tassista,, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è stato ringraziato telefonicamente anche dalla sindaca Funaro nel pomeriggio.

“La sicurezza è una priorità per l’amministrazione e collaborazione dei cittadini è molto importante: grazie alle segnalazioni che arrivano anche attraverso i Quartieri possiamo predisporre gli interventi della nostra polizia municipale e farci portavoce delle problematiche al tavolo del Cosp in prefettura – aggiunge in una nota Giorgio -. Da parte nostra stiamo mettendo in campo una serie di attività per il potenziamento del presidio sul territorio sia con progetti mirati, come Pol-Cascine, sia con l’impiego dei 200 nuovi agenti di polizia municipale sia con iniziative che vedono il coinvolgimento di volontari come la convenzione con l’associazione dei carabinieri per servizi nei giardini e nelle piazze. Anche i tassisti, con la loro presenza in strada, possono essere un terminale prezioso per segnalazioni di eventuali criticità”.