Tar respinge il ricorso sulla linea della Tramvia Fortezza-San Marco

Firenze, il Tribunale amministrativo della Toscana (Tar), si è pronunciato sul ricorso presentato da un gruppo di cittadini per chiedere l’annullamento della delibera dell’11 agosto 2021 “Revisione del progetto definitivo della Variante alternativa al centro storico secondo lotto viale Lavagnini-piazza della Libertà-piazza San Marco” e atti collegati.

Nella sentenza i giudici del Tar in parte hanno respinto il ricorso in quanto infondato nel merito, in parte lo hanno dichiarato inammissibile per omessa impugnazione di precedenti determinazioni e in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

“Sono stati contestati svariati vizi di natura procedimentale – avevano scritto sulla rete civica di Firenze – Mario Razzanelli di Forza Italia, Alessandro Draghi e Jacopo Cellai di Fratelli d’Italia e Federico Bussolin della Lega – che potrebbero compromettere la legittimità del provvedimento”. Segue in forma discorsiva i vizi riscontrati: