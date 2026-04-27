Tajani: per superare  la crisi energetica serve pensare a nuovo Pnrr

Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Forum economico Italia, Europa e America Latina’, in corso a Prato

“In questi momenti serve più Europa e non meno Europa. Servono iniziative più coraggiose, è quella degli aiuti di Stato proposta dalla Commissione Europea è una proposta che rischia di far aumentare la concorrenza sleale, di far aumentare i dislivelli non essendoci ancora armonizzazione fiscale, quindi non mi pare una soluzione ottimale” ha detto Tajani. Che ha proseguito “si potrebbe pensare, se l’Europa vuole fare una scelta coraggiosa, a un altro Pnrr come quello del Covid per permettere a tutta l’Europa di poter superare questo momento complicato”

“Credo che sia possibile e anche giusto intervenire per tener fuori dal patto di stabilità le spese legate alle vicende di Hormuz, quindi le spese per l’energia, però deve essere un provvedimento a tempo. Sono assolutamente contrario all’ipotesi di uscire unilateralmente dal patto di stabilità” ha aggiunto il ministro degli esteri.

Per Tajani “ci sono i 400 miliardi del Mes, non vedo perché devono rimanere là congelati. Invece di aumentare il debito pubblico si potrebbero utilizzare quei soldi per il debito pubblico”. E ha aggiunto “per quanto riguarda me e per quanto riguarda Forza Italia” quello del Mes “non è un regolamento sufficientemente europeista, perché non è sottoposto ad alcun controllo da parte per esempio del Parlamento europeo”. “La Banca centrale europea è sottoposta al controllo del Parlamento europeo – ha sottolineato -, tant’è che Christine Lagarde periodicamente deve andare a parlare con il Parlamento Ue per illustrare l’attività e i risultati della banca e sottoporsi alle domande dei parlamentari”, mentre per il Mes non è così, ha concluso Tajani.