Mer 4 Feb 2026
ToscanaCronaca

Svolta nel caso del prof cieco di Scandicci: Jacopo Lilli potrà accompagnare gli studenti

By Raffaele Palumbo

Dopo le polemiche sull’esclusione, la scuola trova una soluzione: il docente di inglese della Russel-Newton parte come consulente per lo stage linguistico a Dublino.

Giunge il lieto fine nella vicenda di Jacopo Lilli, il professore non vedente dell’istituto Russell-Newton di Scandicci escluso inizialmente dalla gita scolastica a Dublino per presunte difficoltà di vigilanza sugli alunni. La dirigenza, dopo il clamore mediatico e le proteste di studenti e famiglie, ha rivisto la decisione: Lilli, docente di inglese della 3ª V, potrà unirsi al gruppo come consulente per lo stage linguistico in programma dal 25 febbraio. La controversia era esplosa a fine dicembre, quando la preside aveva negato l’accompagnamento motivandolo con responsabilità civili e penali troppo gravose in caso di imprevisti, oltre a norme anticorruzione e costi aggiuntivi. Lilli, 40 anni, aveva costruito un forte legame con la classe e le famiglie, pronte persino a coprire spese extra, ma la scuola aveva proposto solo la partecipazione privata con ferie, rifiutata dal prof che la considerava un dovere professionale.Studenti e genitori si erano mobilitati con lettere e abbracci solidali, definendolo “disabile, non incapace”, mentre il Comune di Scandicci aveva auspicato una soluzione inclusiva. Ora, con il ruolo di consulente, Lilli parte integrando competenze e fiducia della comunità scolastica, aprendo un dibattito nazionale su disabilità, norme rigide e vera integrazione: un messaggio positivo per ragazzi di 16 anni in grado di autogestirsi in contesti responsabili. La preside conferma: “Tuteliamo studenti e risorse pubbliche, ma con flessibilità normativa”.

