Svastica incisa su gradini Museo Novecento a Firenze 

Una svastica incisa sui gradini di accesso al Museo Novecento di Firenze, nei pressi della lapide che ricorda le deportazioni nazifasciste, è stata rinvenuta ieri pomeriggio. Ne dà notizia in una nota lo stesso Museo. La condanna dell’amministrazione comunale.

Nel complesso delle ex Leopoldine in piazza S.M.Novella, , dove oggi ha sede il Museo, nel 1944 fu rinchiuso e interrogato dai nazifascisti un numero ingente di persone arrestate dai militi della Rsi, in seguito allo sciopero generale dei primi di marzo indetto dal Cln. In tutto 338 uomini furono portati alla vicina stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e avviati l’8 marzo alla deportazione nel lager nazista di Mauthausen e nei suoi sottocampi; ne sopravvissero solo 64.

“Non può mai essere incosciente e quindi tollerato l’uso di simboli come questi, ovunque essi siano collocati e ancor più in luoghi che ricordano la sofferenza e il dolore di tante vittime innocenti, perseguitate da una dittatura infame come quella nazifascista”, ha commentato il direttore artistico del Museo Novecento , Sergio Risaliti.

“Condanniamo con forza e in maniera ferma questo grave atto: Firenze, medaglia d’oro al valore militare, ripudia il nazifascismo. L’antifascismo é più forte dell’ignoranza di chi compie tali gravissimi atti”. La dichiarazione dell’assessore alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi. Disappunto, precisa il Comune di Firenze, è stato espresso anche dal sindaco Dario Nardella. “Il simbolo vergato sulle scale ci riporta indietro nel tempo – ha concluso l’assessore – agli anni bui della nostra storia, in questo anno importante per la nostra città, in cui abbiamo aperto il Memoriale di Auschwitz all’Ex3, custode della nostra memoria. Mi auguro che i responsabili vengano identificati al più presto e paghino per quanto hanno fatto. Provvederemo a cancellare la svastica al più presto”.