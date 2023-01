Suolo pubblico, Comune di Lucca taglia 25% canone ambulanti

By

Lucca, il Comune di Lucca taglia il canone per gli ambulanti per il 2023, un’agevolazione, pari al 25% dell’importo fisso, rivolta alle attività abilitate al commercio e concernenti l’utilizzo del suolo pubblico nei mercati e nei posteggi fuori mercato.

La misura si inserisce tra le misure anticrisi previste dall’amministrazione comunale di Lucca per supportare imprese familiari, commercianti e artigiani nei costi connessi al generale ‘caro vita’. “Un’amministrazione lungimirante è quella che sa immedesimarsi e comprendere le esigenze di titolari di impresa, commercianti, artigiani e operatori di commercio – commenta l’assessore Paola Granucci – per fronteggiare la complessa situazione economica abbiamo predisposto diverse misure per supportare le attività locali e sostenere chi fa impresa.

Questa agevolazione, nello specifico, intende favorire la ripresa ed il rilancio delle attività commerciali su aree pubbliche, procedendo con la notevole riduzione del costo fisso riguardante l’occupazione del suolo pubblico”.