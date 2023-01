A Pisa ‘No Giani day’, corteo silenzioso in città

Pisa, l’iniziativa apartitica dei Movimenti toscani per la Libertà (Mtl):’In piazza per difendere l’ambiente e contro basi militari’

Si intitola ‘No Giani day’ l’iniziativa promossa per sabato 21 prossimo alle 14 a Pisa dal coordinamento apartitico Movimenti toscani per la libertà (Mtl) che scende in piazza con “un corteo silenzioso di cittadini toscani che parteciperanno senza simboli politici” anche se le prime adesioni affondano le radici nella galassia della sinistra antagonista toscana e del sindacalismo di base (tra gli altri il sindacato Cub Pisa, i Carc, L’Arengo Firenze, Resistenza Siena, Libera Scelta Elba, Liberi insieme per la Salute e La Piazza di Piombino).

Gli organizzatori si attendono circa 400 persone provenienti da tutta la Toscana. “Alla gestione scellerata della cosa pubblica – spiega Mtl in una nota – di cui il governatore Giani è l’ultimo, ma forse il principale di una lunga lista di rappresentanti, contrapponiamo le nostre proposte per la Toscana. La nostra regione è vittima di una concentrazione di impianti inquinanti ad alto impatto ambientale e basi militari ad alto rischio e a questa devastazione si aggiunge la gestione aziendalistica della sanità pubblica, piegata agli interessi dei colossi privati”.

Con il corteo di sabato Mtl invece chiede “tutela del territorio e interventi di messa in sicurezza, un rapporto armonioso con l’ambiente, quale fonte di vita e non di profitto; una sanità efficiente per tutti, rispettosa della dignità e delle scelte dei pazienti; una politica di vera pace, incentrata su dialogo e interazioni nonviolenti; la partecipazione attiva dei cittadini e la libertà di espressione e informazione”.