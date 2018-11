‘Sulla mia pelle’, il caso Cucchi allo Stensen, alla presenza di Ilaria Cucchi e Luigi Manconi

‘Sulla mia pelle’, il caso Cucchi allo Stensen, venerdì 30 novembre alla presenza di Ilaria Cucchi e Luigi Manconi

Arriva al Cinema Stensen ‘Sulla mia pelle’, il film di Alessio Cremonini che racconta la storia di Stefano Cucchi, il giovane ritrovato morto in carcere il 22 ottobre 2009 senza un’apparente spiegazione a una settimana dal suo arresto. L’appuntamento è per domani, venerdì 30 novembre, alle ore 20.30 (viale don Minzoni 25, ingresso 8 euro). Al termine del film, seguirà l’incontro con Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, e il politico e attivista per i diritti umani Luigi Manconi.

Il film ripercorre gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi attraverso la magistrale interpretazione di Alessandro Borghi con una violenza sommessa (non mostrata) e un rigore formale tale da non poter rimanere indifferenti di fronte a quanto accaduto. Oltre la profonda consapevolezza nel raccontare i fatti, il film è un invito a risvegliare le nostre responsabilità civili e sociali: ogni persona con cui Stefano entra in contatto si preoccupa solo delle proprie responsabilità così facendo ognuno condanna tacitamente il ragazzo a morte.