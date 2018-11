Accoltellato nello studio a Prato: arrestato 32enne

Arrestato dai carabinieri di Prato la notte scorsa un 32enne che ieri pomeriggio insieme a un altro uomo ha aggredito un consulente del lavoro cinese di 25 anni

La caccia all’uomo è durata meno di 12 ore. I carabinieri pratesi hanno arrestato la notte scorsa, con l’accusa di tentato omicidio premeditato, un uomo di 32 anni: sarebbe uno dei due delinquenti che ieri pomeriggio hanno aggredito a coltellate un consulente del lavoro cinese di 25 anni – colpito al torace è ancora ricoverato in prognosi riservata al Santo Stefano di Prato – nel suo studio di via dei Fossi.

I militari hanno appurato che ieri mattina l’uomo aveva comprato un coltello a Montale (Pistoia), dove risiede. Gli inquirenti hanno individuato anche l’uomo che era con lui al momento dell’aggressione, un italiano che secondo i primi riscontri avrebbe soltanto assistito all’accoltellamento.

L’uomo arrestato insieme ad altri due aveva deciso di formare una società di smaltimento e riciclaggio di scarti tessili: l’appuntamento per formalizzare la compagine era fissato per le 16 di ieri, ma il giovane consulente cinese sarebbe arrivato con due ore di ritardo. Questo, in apparenza, il motivo che ha generato la lite.