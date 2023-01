Studenti danneggiano bus per due giorni di fila a Pontedera

By

Pontedera (Pisa), studenti hanno danneggiato per due giorni di fila l’autobus che effettua il servizio tra Pontedera-Staffoli, nel Pisano.

L”azienda Autolinee Sequi, che opera per conto di Autolinee Toscane (At, gruppo Ratp), ha sporto denuncia per i danneggiamenti subiti ai carabinieri. Lo rende noto il gestore unico del trasporto pubblico locale della Toscana.

Gli episodi sono avvenuti venerdì e sabato scorsi, spiega una nota di At, quando “un gruppo di ragazzi-studenti che viaggiavano a bordo danneggiavano il bus in vari punti e specificatamente l’anta della porta posteriore che veniva piegata, la plafoniera che contiene luci-riscaldamento-casse acustiche, che veniva divelta, e due braccioli dei sedili: si tratta sempre della stessa linea, la numero 240 Pontedera Stadio-Staffoli, già oggetto di vandalismi, danneggiamenti e comportamenti violenti da parte di giovani studenti e lo scorso 7 novembre un bus era stato distrutto, mentre un altro danneggiamento si era verificato il 26 ottobre sempre nel medesimo orario di uscita da scuola”.

Dopo l’ennesimo episodio danneggiamento Autolinee Toscane, che già ha inviato una lettera al provveditorato e alla prefettura e alla Provincia, “torna a chiedere alle istituzioni interessate una comune azione di sensibilizzazione civica nei confronti degli studenti e delle loro famiglie per far comprendere che questi gesti colpendo un servizio pubblico, che è patrimonio di tutta la collettività, colpiscono un’intera comunità”.