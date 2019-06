Studentessa violentata, 23enne rischia carcere

Il pm Ester Nocera di Firenze ha chiesto l’arresto in carcere per un giovane di 23 anni con l’accusa di violenza sessuale, violenza privata e percosse nei confronti di una studentessa universitaria fuori sede di 20 anni.I due si erano conosciuti in città e si frequentavano da qualche mese.

Per gli inquirenti, che hanno ricostruito la scena, la violenza è avvenuta la notte del 15 giugno in un hotel di Firenze dove il 23enne alloggiava. Tutto sembra essere cominciato da una lite per gelosia, anche con percosse inflitte alla studentessa. Nella denuncia la 20enne avrebbe detto alla polizia di aver dovuto subire il rapporto sessuale, anche per paura del 23enne, e di esser scappata dall’hotel mentre lui dormiva per andare al pronto soccorso dove ha denunciato ai medici la violenza. Dal referto sono emersi graffi sul corpo della ragazza, compatibili con le percosse.

Il pm ha ritenuto credibile il racconto della ragazza per varie ragioni: perché ha denunciato la violenza subito dopo che è avvenuta, perché è andata al pronto soccorso dove è stato avviato il programma di protezione ‘codice rosa’ e perché ha fatto denuncia alla polizia. Inoltre, un testimone che era nell’hotel e che la polizia ha interrogato, ha affermato di aver sentito le grida dei due che litigavano.

Accertamenti della polizia sono stati attivati anche sull’alloggio in hotel del 23enne.

Il giovane è attualmente in stato di fermo. La richiesta del pm è stata indirizzata all’ufficio gip per l’udienza di convalida ed è motivata dal pericolo di fuga.