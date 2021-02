Studente morto a Firenze: ipotesi forte alterazione da alcol

La procura intanto ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio ma, si fa notare, è un atto dovuto per poter effettuare gli accertamenti tra cui l’autopsia.

Sarebbe stato ubriaco o comunque in stato di alterazione a causa dell’alcol lo studente 21enne morto la notte scorsa dopo essere precipitato dal quarto piano di un palazzo nel centro di Firenze. E’ quanto ipotizzano i carabinieri che stanno svolgendo accertamenti sul decesso del

giovane, originario della provincia di Monza e studente del Polimoda a Firenze.

In base a quanto ricostruito dai militari, il 21enne giovane, che si trovava a casa di altri studenti del Polimoda, avrebbe partecipato con loro a un gioco da tavolo in cui chi sbagliava la risposta doveva bere alcolici. Gli amici lo avrebbero poi accompagnato a letto, in una camera dello stesso appartamento:

il 21enne sarebbe stato ubriaco o comunque in stato di alterazione proprio a causa degli ‘shot’ di superalcolici bevutidurante il gioco.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella dell’incidente e quella, al momento non confermata però da alcun elemento, del suicidio. Una delle ricostruzioni ipotizzate dagli inquirenti è che il 21enne possa essersi svegliato perché colto da un malore, che abbia aperto la finestra in cerca di refrigerio ma che si sia sporto troppo, cadendo nel vuoto. La procura intanto ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di istigazione al suicidio ma, si fa notare, è un atto dovuto per poter effettuare gli accertamenti tra cui l’autopsia.

Intanto l’appartamento al quarto piano da dove è precipitato lo studente è stato posto sotto sequestro Al momento nell’abitazione sono in corso rilievi della scientifica dei carabinieri, coordinati dal pm Giuseppe Ledda.

Nell’appartamento la notte scorsa c’erano sette giovani, tutti stranieri tranne il 21enne. In tre vivevano nella casa, mentre quattro erano lì per passare la serata. Secondo quanto

ricostruito dai carabinieri in base alle prime testimonianze raccolte, nel corso della serata il giovane aveva bevuto alcolici, ed era stato accompagnato a letto dagli amici.

Nella stanza con lui dormiva un altro ragazzo. Successivamente, gli amici si sono accorti della sua assenza e hanno notato la finestra aperta, così hanno dato l’allarme, prima al 118 e poi ai carabinieri. Secondo quanto si apprende inoltre, la finestra dalla quale è caduto avrebbe un parapetto molto alto. Al momento i carabinieri non escludono l’ipotesi del suicidio, sebbene non ci sarebbe alcun elemento nella vita del giovane che faccia

pensare che volesse togliersi la vita. In mattina sono arrivati a Firenze la madre e lo zio del 21enne, originario della provincia di Monza e Brianza.