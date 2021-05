Strage Viareggio: domani presidio per ringraziare chi sostiene iniziative

L’iniziativa, spiegano i promotori “è per valorizzare la straordinaria campagna di sottoscrizione a sostegno dei Rls contro la sentenza della Cassazione dell’8 gennaio 2021 sulla strage”, “per denunciare la gravità del fatto che a cinque mesi dal vergognoso dispositivo le motivazioni sono ancora latitanti”

Domani in Passeggiata a Viareggio (Lucca), dalle ore 10 alle 20, in viale Marconi, di fronte all’hotel Royal, presidio organizzato dall’Assemblea 29 giugno per ringraziare quanti hanno manifestato impegno con la solidarietà e con la sottoscrizione per i sei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (Rls) Fs estromessi dai risarcimenti al processo della strage ferroviaria di Viareggio e tenuti a pagare invece 80mila euro di spese legali. L’iniziativa, spiegano i promotori “è per valorizzare la straordinaria campagna di sottoscrizione a sostegno dei Rls contro la sentenza della Cassazione dell’8 gennaio 2021“, “per denunciare la gravità del fatto che a cinque mesi dal vergognoso dispositivo le motivazioni sono ancora latitanti”, “per mobilitarsi in vista del 12/o anniversario della strage ferroviaria del 29 giugno 2009, per la sicurezza nei luoghi di lavoro e sul territorio”, “senza dimenticare che l’iter processuale ha ancora un corso in quanto rinviato a un appello-bis” sia per Moretti che aveva rinunciato alla prescrizione e che sosterrà un altro processo di secondo grado, sia per altri imputati per i quali la corte di Firenze dovrà rideterminare le pene dato che la Cassazione non ha riconosciuto l’aggravante di incidente sul lavoro.