Storia, memoria, fascismo e antifascismo in 9 eventi Anpi

Tredici sezioni Anpi delle province di Pisa e Firenze propongono una rassegna di nove iniziative per il 2021 sui temi della storia, della memoria, del fascismo e dell’antifascismo.

Si svolgeranno sia in modalità online che in presenza, compatibilmente con le misure di contenimento del Covid e vanno dalla presentazione di saggi e romanzi storici a incontri con storici e proiezioni di documentari. Un programma che si inscrive in quello più vasto “La storia per tutti”.

La prima iniziativa in diretta Facebook martedì 2 alle 21,15 presentazione del libro di Eric Gobetti “E allora le foibe?”.

Venerdì 5 febbraio alle 18,30 incontro con Jože Pirjevec “Il confine orientale e le foibe. Fra ricerca storica e propaganda”. Le altre iniziative per il 2021 sono le presentazioni dei libri di Filippo Focardi “Nel cantiere della memoria. Fascismo, Resistenza, Shoah, Foibe” (Viella, 2020), di Carlo Greppi “L’antifascismo non serve più a niente” (Editori Laterza, 2020), di Francesco Filippi “Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto” (Bollati Boringhieri, 2020), di Matteo Rinaldi, “Romanzo partigiano. L’onore di esserci stati” e poi gli incontri con Chiara Colombini “Partigiani sotto accusa” e con Simeone del Prete “La Resistenza alla sbarra. I processi ai partigiani nei primi anni del dopoguerra”. Infine, la proiezione del documentario “The Forgotten Front. La Resistenza a Bologna”, con i registi Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani.

Il programma è realizzato dalle sezioni Anpi di Montopoli-San Miniato, Empoli, Montelupo Fiorentino, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a Monte, Fucecchio, Vinci, Montaione, Castelfiorentino, Certaldo, Navacchio, Vicopisano, Cgil “A. Fantozzi di Pisa”, dal comitato provinciale Anpi di Pisa e dal comitato provinciale Anpi di Firenze. Al programma aderiscono: Arci Zona del Cuoio, Arci Empolese Valdelsa, il Presidio di “Libera” del Comprensorio del Cuoio e il Presidio di “Libera” “Libero Grassi” di Cascina.

Chiara Brilli ha intervistato Simone Ricotta – ANPI Montopoli-S.Miniato

Canale YouTube “La storia per tutti”: https://www.youtube.com/channel/UCZ4sYQsG-R3GgJoSaWFCcrw

Instagram “La storia per tutti”: https://www.instagram.com/lastoriapertutti/