Stop al Palio: Giani, solidarietà alla Siena delle Contrade

Firenze, “Solidarietà alla Siena delle contrade che quest’anno non avrà il Palio”. Così interviene il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, dispiaciuto per l’inevitabile annullamento dei Palii 2020, fermati dal Covid-19.

“Voglio esprimere la mia vicinanza ai senesi e a tutti gli appassionati di questa grande festa di popolo che non veniva interrotta dalla seconda guerra mondiale, 75 anni fa”. “Si tratta di una decisione storica ed inevitabile – aggiunge Giani – perché il Palio non è solo la corsa dei cavalli ma è festa nelle strade, nei rioni, fatta di vicinanza tra la gente e in questo momento di pandemia non si poteva proprio fare in sicurezza.”

Il presidente conclude “garantirò l’impegno della Regione a mantenere viva questa manifestazione unica, visitando appena possibile i musei delle Contrade e rilanciando la candidatura del Palio a bene immateriale tutelato dall’Unesco”.