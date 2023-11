Stereotipidigenere.Eu: una piattaforma web per decostruire gli stereotipi di genere nelle scuole Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:37 Share Share Link Embed

Un kit didattico multimediale per affrontare e decostruire gli stereotipi, nella costruzione di una parità di genere presentato oggi a Firenze in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne La piattaforma web , ideata a partire dal cortometraggio “Mi piace Spiderman…e allora?” è stata ideata per fornire ai docenti e alle docenti della scuola primaria e secondaria degli strumenti didattici gratuiti per formarsi e lavorare in classe insieme a studenti e studentesse, attraverso letture e attività.

Audio: Giovanni Ciardulli, produttore DNART

Dallo schermo del computer ai banchi di scuola, in classe con le ragazze e i ragazzi: “Stereotipi di genere.eu – Smontiamoli in classe” è il kit didattico multimediale per affrontare e decostruire gli stereotipi, nella costruzione di una parità di genere presentato oggi a Firenze in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (25 novembre) in una delle tappe del tour che porterà la piattaforma in dialogo con docenti e interessati in tutta Italia nei prossimi mesi.

La richiesta di materiali di lavoro era giunta proprio dal mondo della scuola in occasione delle numerosissime proiezioni del cortometraggio contro gli stereotipi di genere “Mi piace Spiderman…e allora?” di Federico Micali, tratto dall’omonimo libro di Giorgia Vezzoli (ed. Settenove) prodotto da DNART. Il cortometraggio è stato realizzato grazie al “Bando Non Violenza: lo schiaffo più forte” del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con il supporto di ACF Fiorentina e di Regione Toscana, Fondazione Sistema Toscana, Lanterne Magiche. Inoltre, è stato protagonista di moltissimi festival internazionali, ricevendo premi prestigiosi come a Tokyo Kineco, e al Giffoni Macedonia.

La distribuzione in rete del corto è stata l’occasione per ideare Stereotipidigenere.eu (gendersteerotypes.eu nella sua prossima versione in lingua inglese): una piattaforma multimediale che contiene vari materiali che vanno da strumenti didattici (glossari, bibliografie, test di autovalutazione) a video pillole di approfondimento, una sorta di webinar asincroni tenuti da esperti ed esperte, e ben 50 schede didattiche con tutta una serie di attività pratiche, divise per fascia di età e per tema (professioni, colori, linguaggio, cinema, musica, videogiochi ecc.). Sul portale poi è reso disponibile lo stesso cortometraggio, che sperimenta così una nuova idea di distribuzione online.

Il progetto ha ottenuto il finanziamento del bando CERV (Citizens, Equality, Rights and Values) della Commissione Europea che ne ha particolarmente apprezzato le modalità innovative e in grado di favorire un ampio accesso al tema della parità di genere. È stato infatti personalmente presentato dalla Commissaria Europea per l’Uguaglianza Helena Dalli in occasione dell’evento del 10 ottobre che si è tenuto a Roma, alla sala Europe Experience dell’ufficio Italia del Parlamento europeo.

La cura e la direzione del progetto è di Federico Micali e Serena Mannelli (rispettivamente anche regista e sceneggiatrice del corto, nonché insegnante) che hanno coinvolto una serie di esperti per approfondire il percorso didattico. Tra le video pillole di approfondimento ci sono gli interventi di Claudio Cirri, recente premio Ubu con i Sotterraneo, della rapper antisessista Wissal Houbabi, della professoressa di diritto Micaela Frulli, della psicologa Maya Albano, della formatrice Margherita Cinefra, dell’editrice Monica Martinelli di Settenove, e della pedagogista Alessia Dulbecco. Le schede didattiche della piattaforma sono state testate in alcune classi grazie al lavoro dell’associazione Allibratori: Puntiamo sulla lettura.

Le schede didattiche si muovono tra discussioni in classe, role playing, routine di pensiero, analisi di immagini e video, per andare ad individuare gli stereotipi di genere che permangono spesso in maniera inconscia e che sono direttamente legati ad un modello di pensiero capace di limitare possibilità, aspettative, oltre che a creare disparità di genere. È possibile navigare tra le schede, sia in base all’età, sia in relazione agli argomenti: vengono infatti affrontate tematiche relative ai giochi e ai colori, al linguaggio di genere, al doppio standard spesso esistente anche in ambito familiare, come alla sotto-rappresentazione di genere nel cinema e nei media, all’immaginario sessista che passa dalla pubblicità, ai videogiochi fino ai testi delle canzoni (soprattutto rap e trap).

Il kit è prodotto da DNART, casa di produzione fiorentina specializzata su tematiche relative al mondo dei ragazzi e ragazze. È online e a libero accesso. Sono previste una serie di presentazioni in giro per l’Italia, per far conoscere – e proporre all’utilizzo – il progetto ai e alle docenti. L’interazione con le scuole, per condividere i risultati dei lavori ed inaugurare una sorta di dialogo a distanza su stereotipi e parità di genere, continuerà anche sui profili social ufficiali (Instagram @stereotipidigenere.eu e Facebook https://www.facebook.com/ stereotipidigenere.eu/).