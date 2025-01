Stella (FI): ‘per regionali serve nome moderato’

Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, commentando il sondaggio commissionato dall’emittente Toscana Tv a Emg Different sulle prossime elezioni regionali, che vede il presidente della Regione Eugenio Giani avanti di dieci punti rispetto al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, indicato da FdI. ‘Forzare la mano per piantare bandierine è controproducente’

“Il sondaggio ci dà ragione” ne è convinto e lo afferma con decisione il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, commentando il sondaggio commissionato dall’emittente Toscana Tv a Emg Different sulle prossime elezioni regionali, che vede il presidente della Regione Eugenio Giani avanti di dieci punti rispetto al sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, indicato da FdI.

“Sono mesi- sottolinea Stella- che, come Forza Italia, diciamo che come candidato governatore del centrodestra serve un moderato, capace di allargare il perimetro della coalizione. E sono mesi che diciamo che occorre un metodo condiviso per la scelta del nome giusto, noi avevamo proposto le primarie, ora i tempi sono più stretti, e poi ci dovrà essere un passaggio al tavolo nazionale della coalizione, visto che le Regioni al voto sono sei. Comunque, il sondaggio ci dà ragione”.

“I dati sul nostro partito sono positivi: Forza Italia è data al 7%, nel 2020 avevamo preso il 4,28% – osserva Stella -. C’è un altro aspetto interessante che emerge dal sondaggio, e cioè che il 20% degli elettori, divisi tra i due schieramenti, votano per liste di centro, segno che c’è voglia di moderatismo, di programmi concreti. Purtroppo, una parte di elettorato centrista guarda positivamente al governatore uscente, e questo deve essere per noi uno stimolo a convincere questi elettori a votare Forza Italia”.

“Di fronte a un candidato come Giani, sono convinto che il centrodestra debba puntare su un moderato, capace di intercettare anche i moderati di centrosinistra e coinvolgere le realtà civiche diffuse sul territorio. Forzare la mano per piantare bandierine – l’avviso agli alleati – sarebbe controproducente e ci porterebbe a una sconfitta sicura” conclude Stella.