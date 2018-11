Stalking: minaccia e picchia ex compagna, denunciato

È successo a Prato, denunciato di stalking dalla ex compagna perchè non accettava la fine della loro relazione

Non accettava la fine della loro relazione ed allora ha iniziato a minacciare e, in alcune circostanze, picchiare l’ex compagna 34enne. Per questo un 35enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della stazione di Carmignano (Prato) alla procura della Repubblica di Prato per il reato di atti persecutori.

Secondo quanto riferito dalla 34enne ai militari, la fine della relazione era da attribuire al carattere dell’ex che nel tempo si era dimostrato possessivo e talvolta violento.