Stadio Franchi, il Comune di Firenze ricorre al Tar

Non è ancora chiusa la partita dei 55 milioni che l’Unione Europea avrebbe sottratto al Comune di Firenze dai finanziamenti Pnrr destinati alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi. La giunta di Palazzo Vecchio ha infatti deciso di ricorrere al Tar.

Per il restyling del Franchi di Firenze erano stati stanziati 200 milioni totali necessari per i lavori. I 55 milioni del Pnrr, assegnati dal governo Draghi nel 2022, sono stati revocati con decreto di definanziamento nelle scorse settimane. Per questo, riporta Repubblica Firenze, è stata fatta una determinazione dirigenziale della Direzione generale del Comune di Firenze che autorizza l’avvocatura comunale a ricorrere al Tar.

Il ricorso verrà ufficialmente depositato nei prossimi giorni. Intanto è ancora in corso la gara d’appalto per trovare la ditta che farà i lavori: la gara è stata prorogata fino a fine mese.