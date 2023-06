Kata: “Chi l’ha rapita voleva prendere un’altra bambina”

Chi ha rapito Kata avrebbe preso la bambina sbagliata. E’ la rivelazione, clamorosa, che avrebbe fatto il padre della piccola peruviana scomparsa a Firenze da ormai una settimana.

Secondo un’ipotesi di Miguel Angel Romero Chicclo, chi ha rapito la figlia Kata avrebbe infatti sbagliato bambina, voleva prenderne un’altra, inoltre il sequestro potrebbe essere maturato nei contrasti fra gruppi rivali che si fronteggiavano nell’occupazione abusiva all’hotel Astor. Lo riportano i quotidiani stamani riguardo alle nuove dichiarazioni fatte ieri dal genitore di Kata al pm Christine von Borries per dare un suo contributo alle indagini.

“E’ una ipotesi che il padre di Kata fa e che ha voluto riferire personalmente alla procura – spiega stamani uno dei legali che lo assiste, avvocato Filippo Zanasi – Devo dire che il profilo del mio assistito, e anche quello di sua moglie, è tale che pensare ad una vendetta perpetrata verso di loro è onestamente inverosimile, sempre che di vendetta si tratti”.

Secondo il legale della famiglia, comunque, “a grandi linee diciamo che questa sarebbe la soluzione forse più razionale e dunque quella su cui forse è il caso di addentrarci, però è anche vero che la procura sta andando avanti per piste che non ci è dato conoscere”. Lo scambio di persona è una delle ipotesi che c’era sul tavolo degli inquirenti anche prima, ma il padre di Kata ieri avrebbe esposto al pm dei fatti avvenuti dentro l’hotel. Secondo lui questi episodi mostrerebbero che non era la figlia l’obiettivo del sequestro, ma un’altra piccola.