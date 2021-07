Stadio Franchi: 68 i progetti presentati al Comune

By

Stadio Franchi: sono al momento 68 i progetti presentati al Comune di Firenze per la riqualificazione dell’impianto, dopo che la stessa amministrazione fiorentina il 18 giugno scorso ha lanciato il bando di concorso internazionale relativo proprio al futuro restyling dell’opera situata nel quartiere di Campo di Marte a Firenze.

Sono state ricevute 68 richieste di informazione tra i soggetti interessati a presentare,

eventualmente, i progetti. Delle 68 richieste, gli uffici hanno dato risposta a 45 domande e entro il 7 agosto arriveranno le risposte alle restanti. La scadenza del bando per la presentazione dei progetti rimane invece fissata al 6 settembre.

I migliori 8 progetti, ricorda un comunicato stampa di Palazzo Vecchio, passeranno alla seconda fase, i requisiti di partecipazione sono ben precisi e sono ammesse forme aggregative.

Nel frattempo si e’ svolta a Firenze una commissione congiunta: Cultura e Sport, presieduta da Fabio Giorgetti e Urbanistica e patrimonio, presieduta da Renzo Pampaloni, per affrontare il tema del nuovo stadio ‘Artemio Franchi’ e la riqualificazione dell’area del Campo di Marte. “E’ stata presentato ai consiglieri – spiegano Fabio Giorgetti e Renzo Pampaloni – il bando di concorso internazionale per la riqualificazione dello stadio ‘Artemio Franchi’ e dell’area nord del quartiere Campo di Marte. Uno sforzo, portato avanti dall’amministrazione, insieme all’Ordine degli Architetti, che ha consentito di arrivare ad un bando complesso in tempi rapidi”.