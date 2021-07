Controradio Infonews: le principali notizie dalla Toscana, 29 luglio 2021

Controradio Infonews: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina di Controradio. Per iniziare la giornata ‘preparati’.

CONTRORADIO INFONEWS – L’esito dell’esame della Tac sui resti carbonizzati dell’uomo trovato morto il 25 luglio in un campo nel Pisano non è ancora disponibile per gli investigatori, che seguono tra le ipotesi quella dell’omicidio, e l’autopsia sarà eseguita nelle prossime. Intanto crescono i dubbi intorno al ritrovamento fatto da una adolescente di ritorno da una passeggiata. Si fa strada l’ipotesi che il fuoco potrebbe aver alterato la pelle e i tratti somatici rendendoli irriconoscibili. Per questo i militari del nucleo investigativo di Pisa ora indagano a 360 gradi vagliando anche le denunce di scomparsa degli ultimi mesi in Toscana e non solo.

CONTRORADIO INFONEWS – Un focolaio Covid è scoppiato dopo una festa di nozze in Toscana, tenutasi alcuni giorni fa a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Centro, al momento sono 20 i casi accertati di positività tra gli ospiti al ricevimento ma non viene escluso che il numero possa salire nei prossimi giorni. Ci sono inoltre alcune decine di persone che sono state individuate dalla Asl come contatti dei casi positivi e che sono state poste in regime di quarantena.