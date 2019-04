“Souvenir d’Italie”: al Museo Horne un viaggio nel paesaggio, in 22 disegni d’artista

Dal 6 Aprile al 30 Luglio 2019 il Museo Horne di Firenze ospita la mostra “Souvenir d’Italie“ un omaggio al Bel Paese con i suoi suggestivi scenari naturali e urbani. La mostra è promossa col contributo della Fondazione Cr Firenze e rende visibili ventidue disegni realizzati tra il Cinquecento e l’Ottocento, che narrano di viaggi e soggiorni, di artisti che hanno eletto l’Italia a seconda patria.

Si intitola ‘Souvenir d’Italie’ la mostra che dal 6 aprile apre al Museo Horne di Firenze a cura di Elisabetta Nardinocchi e Matilde Casati. E’ un omaggio al Bel Paese che con i suoi suggestivi scenari naturali e urbani ha ispirato nel corso dei secoli molti artisti. Questi maestri, stranieri e non, attraverso vedute, capricci e paesaggi, hanno contribuito a creare e a diffondere un’idea dell’Italia, ancora oggi presente nell’immaginario collettivo.

In esposizione ci sono ventidue disegni. Opere che realizzate tra il Cinquecento e l’Ottocento, narrano di viaggi e soggiorni, evocano incontri e dialoghi, rimandano a quanti hanno eletto l’Italia a seconda patria, come il francese Claude Lorrain, e a quanti ne hanno reso ancor più forte il richiamo attraverso la propria arte, come il veneziano Francesco Guardi.

Chiara Brilli ha intervistato la direttrice della Fondazione Museo Horne Elisabetta Nardinocchi e il presidente della Fondazione Antonio Paolucci

