🎧 “Sotto le stelle” il programma di agosto

Sui colli vicino a Firenze c’è una tenuta dove vino, musica e buona cucina si incontrano. Alla Tenuta Poggio Casciano una nutrita rassegna di eventi estivi “Sotto le Stelle”. Scopri il programma di agosto.

Giovedì 4 > EMANUELE PARRINI & SILVIA BOLOGNESI : “The Baron & The Duke: A night with Charles Mingus & Duke Ellington”. Emanuele Parrini, violino; Silvia Bolognesi, contrabbasso.Un duo collaudato che riunisce insieme due dei migliori solisti del jazz italiano, da sempre molto attivi anche in campo internazionale.

Venerdì 5 > DAVID LOVE CALO’ DJ (ambient, house, funk, disco, rare grooves, strange & beautiful musics)

Giovedì 11 > ACHREF CHARGUI TRIO (Tunisia/Italia) Achref Chargui (oud); Piero Spitilli (contrabbasso); Jacopo Andreini (Batteria). La musica del trio è basata sulle armonie della musica Classica Araba e dell’improvvisazione di stampo jazzistico.

Venerdì 12 > SAX KOWALSKI SELECTER Da sempre attivo nel campo della musica in varie vesti fino dagli anni 80, Enrico Romero cura la direzione musicale delle rubriche di jazz e di black music di Controradio Firenze (Round Midnight, Jazz Now! ed altre), con trasmissioni per anni diffuse anche in tutta Italia dalle frequenze consociate di Popolare Network, utilizzando anche vari pseudonimi (King of the Road, Sax Kowalski etc).

Giovedì 18 > GIULIA GALLIANI GAL TRIO: Giulia Galliani voce e elettronica; Andrea Mucciarelli chitarra e FX; Andrea Beninati percussioni, violoncello e FX

Venerdì 19 > GHIACCIOLI E BRANZINI DJ La sperimentazione, la commistione tra generi e le collaborazioni con tantissimi musicisti fanno di Ghiaccioli e Branzini una figura unica nel panorama italiano.

Giovedì 25 > FRANCESCO ZAMPINI- MANRICO SEGHI – VLADIMIRO CARBONI SEZAM TRIO Francesco Zampini (chitarra), Manrico Seghi (Organo Hammond), Vladimiro Carboni (batteria) Il SeZam Trio nasce dalla collaborazione di tre noti musicisti toscani, e riprende una formula, quella del power trio organo hammond, chitarra e batteria, in voga soprattutto negli anni ‘60/ ‘70 come una delle massime espressioni del Soul Jazz

Venerdì 26 > HUGOLINI DJ Lorenzo Ugolini (aka Hugolini), è un cantante, scrittore di canzoni e dj: suonava nei Martinicca Boison con i quali ha prodotto per Materiali Sonori 4 cd prima di pubblicare, nel 2017, il suo primo cd solista uscito per Bmg Italy.

Sotto Le Stelle – Le anticipazioni della programmazione di agosto. Mirco Roppolo ha intervistato il direttore della Brand Experience di Ruffino. ASCOLTA

