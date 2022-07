Apriti Cinema: omaggio ad Andrej Tarkovskij,

Omaggio ad Andrej Tarkovskij, nel novantesimo dalla nascita, All’arena estiva “Apriti Cinema”, i film del grande regista russo in collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij

Prosegue a Firenze, all’arena cinematografica Apriti Cinema, nel cortile delle Gallerie degli Uffizi, l’omaggio al grande regista russo Andrej Tarkovski, cittadino onorario di Firenze, nel novantesimo anniversario dalla nascita. Dopo la proiezione di Adrej Rublev, lo scorso 17 luglio, in calendario altri 4 appuntamenti nel cartellone di Apriti Cinema.

Tutte le proiezioni sono proposte in versione originale, con sottotitoli in italiano, e sono ad

ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

Inizio dello spettacolo ore 21.45

Sabato 30 Luglio – Stalker

Un meteorite caduto sulla terra produce strani fenomeni in una zona, prontamente recintata dall’esercito. Per entrarci esistono delle guide clandestine, chiamate Stalker. Uno scrittore, uno scienziato e uno Stalker partono verso la misteriosa zona. Il film è ispirato al romanzo di fantascienza “Picnic sul ciglio della strada” di Arkadij e Boris Strugackij.

Mercoledì 3 Agosto – Nostalghia

In collaborazione con l’Istituto Internazionale Andrej Tarkovskij e CSC – Cineteca

Nazionale. Il restauro di Nostalghia è stato realizzato nel 2022 dal Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale a partire dai negativi scena messi a disposizione da Rai Cinema S.p.A. Il direttore della fotografia del film Giuseppe Lanci ha supervisionato le lavorazioni di color correction. Un poeta sovietico, Andrej Gorakov, è in Italia per scrivere la biografia di un compositore russo. Durante una tappa a Bagno Vignoni, Gorakov conosce il vecchio Domenico, chiamato il ‘matto’, che gli affida la missione di compiere in sua vece un rito salvifico per pacificare il mondo: attraversare con una

candela accesa la piscina di acque termali di Santa Caterina.

Domenica 7 Agosto- Sacrificio

Il vecchio intellettuale Alexander festeggia il suo compleanno insieme ai familiari, mentre la televisione parla dell’imminenza di una guerra atomica totale. Per scongiurare la catastrofe, Alexander invoca Dio offrendogli tutti i suoi beni pur di salvare i suoi cari. Ultimo film di Tarkovskij, vinse il Grad Prix Speciale della Giuria al 39° Festival di Cannes.

Info: www.cinemalacompagnia.it