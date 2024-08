Intesa Comune Firenze, Asl e Sds per cultura e inclusione

Sostenere la salute e il benessere dei cittadini anche attraverso iniziative volte a promuovere la lettura, a far acquisire ai cittadini conoscenze utili per corretti stili di vita, a facilitare l’accesso e la conoscenza della rete dei servizi. È l’obiettivo di un accordo quadro stipulato tra il Comune di Firenze, l’Asl Toscana centro, la Società della salute di Firenze.

Le attività, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si potranno realizzare presso le case di comunità nella zona distretto di Firenze, presso le biblioteche comunali o presso luoghi terzi preventivamente individuati e concordati. Tra gli obiettivi dell’intesa promuovere inclusione sociale e integrazione culturale, favorire accessibilità alle informazioni per la cittadinanza in merito ai servizi erogati nelle strutture sociosanitarie territoriali e nelle biblioteche comunali, favorire e promuovere l’avvicinamento dei cittadini alla lettura attraverso incontri, corsi, laboratori.

E ancora implementare i servizi dedicati alla lettura attraverso una collaborazione con le biblioteche di riferimento territoriali, migliorare e far acquisire ai cittadini conoscenze in ambito socio sanitario. “Questo accordo quadro va nella direzione di rafforzare il modello di assistenza proposto dalle case di comunità e prevede un approccio integrato e multidisciplinare ai bisogni di salute – afferma l’assessore al sociale di Palazzo Vecchio Nicola Paulesu -. Con questo strumento vogliamo snellire le procedure per organizzare iniziative che promuovano la conoscenza e la diffusione di corretti stili di vita, coinvolgendo realtà come le biblioteche. Lavoreremo in sinergia con tutti i soggetti coinvolti per mettere a sistema le proposte e definire in modo partecipato i progetti rivolti ai cittadini”.