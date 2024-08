Scontro tra scooter e auto a Firenze, muore un 66enne

Uno scooterista di 66 anni è morto oggi a Firenze in un incidente stradale accaduto poco dopo le 11:45 all’incrocio tra via La Farina e via dei Della Robbia. L’uomo, residente in un’altra città toscana, viaggiava a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un’auto che sopraggiungeva da via dei Della Robbia. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove è morto. La dinamica è al vaglio della polizia municipale. Via La Farina è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione è stata ripristinata intorno alle 13.45.