Sorpresi a sciare, multati 10 giovani all’Abetone

Vanno a sciare nonostante gli impianti siano chiusi e le limitazioni alla circolazione

impongano di rimanere all’interno del proprio comune per arginare la diffusione del Covid. Per questo 10 giovani provenienti dalle province di Lucca e Firenze sono stati multati

stamani dai carabinieri ad Abetone (Pistoia), sulla Montagna Pistoiese. Ammontano a quasi 4mila euro le contravvenzione elevate.

I di ragazzi di Lucca, in tutto sei, sono stati sorpreso nel centro del paese mentre stavano facendo delle evoluzioni sulla neve con lo snowboard. Altri quattro giovani della provincia di

Firenze hanno tentato di giustificare la loro presenza nella località sciistica dicendo che dovevano acquistare indumenti sportivi presso i negozi locali, ma nel bagagliaio avevano sci e tavole da snowboard pronti all’uso. Le forze dell’ordine ricordano che la Toscana è al momento classificata come zona arancione e al suo interno gli spostamenti sono limitati a

livello comunale, se non per giustificati motivi di lavoro, salute o stretta necessita.