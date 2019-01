Sonoristan: Riccardo Onori feat. Hindi Zahra. Auditorium Flog Firenze

Sonoristan: Riccardo Onori in concerto feat. Hindi Zahra, segue Dj Set by Ghiaccioli e Branzini. Venerdì 18 gennaio 2019 Auditorium Flog Firenze

Sonoristan è il primo disco solista a nome di Riccardo Onori, chitarrista tra i più rinomati della scena italiana che vanta collaborazioni eccellenti in Italia e all’estero, la più conosciuta delle quali è quella che lo vede accompagnare Jovanotti/ Lorenzo Cherubini dal vivo e in studio d’incisione sin dai primissimi anni 2000.E tra le tante altre collaorazioni, su disco e dal vivo, di Riccardo ci sono anche quelle con Stefano Bollani, i Diaframma, i Dirotta Su Cuba, Mike Patton, Irene Grandi, Mike Patton, Le Luci Della Centrale Elettrica, Bombino, Tony Allen, Max Gazzè, Planet Funk, Rick Rubin, Enrico Rava.

Il Sonoristan è un paese immaginario, un paese dove non serve il permesso di soggiorno e che vive delle collaborazioni e delle esperienze che Onori ha avuto con compagni di viaggio eccezionali, che per questo suo album hanno voluto essergli ancora una volta al fianco. Il Sonoristan respira il suono del mondo attraverso ritmi e lingue diverse, filtrate sempre dall’ispirazione artistica personale di Onori. Africa, Mediterraneo, Centro America, Europa, Stati Uniti, nessun confine in Sonoristan, mentre la chitarra e gli altri strumenti si trovano sapientemente a loro agio, spaziando tra bolero, blues, cumbia e afrobeat.

Con Onori abitano il Sonoristan Gianluca Petrella, Sabina Sciubba, voce nei Brazilian Girls, Hindi Zahra, Dan Kinzelman, Ruben Chaviano, Dimitri Grechi Espinosa, Mudimbi, Mohamed Azizi, Ahmed Ag Keady, GRINTV e Ziad Trambelsi.

Un lavoro importante che segna la nascita della nuova dell’etichetta BC LINE, costola della Black Candy Records dedicata alla scoperta di nuove sonorità raffinate e ricercate, in collaborazione con il trombonista italiano di fama internazionale Gianluca Petrella.