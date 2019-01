“La leggenda del pallavolista volante” al Teatro delle Spiagge

La Stagione “Revolution on the Beach!” del Teatro delle Spiagge di Firenze continua venerdì 18 e sabato 19 gennaio con il ritorno in scena del più importante successo nazionale (oltre 150 repliche in tutta Italia) firmato Teatri d’Imbarco: La leggenda del Pallavolista volante.

Andrea Zorzi – il mitico ‘Zorro’ del Volley italiano, campione del mondo e medaglia olimpica nell’indimenticabile squadra del grande Julio Velasco – racconta la sua storia affiancato dalla verve inesauribile di Beatrice Visibelli che attorno a lui disegna un paesaggio narrativo carico di ironica allegria.

Un pallone sgualcito diventa il volante che il padre impugnava durante i molti chilometri percorsi nella sua vita d’autista. Le panche dello spogliatoio, dove ci si confrontava, si discuteva e si finiva spesso per litigare, si tramutano nel letto dove un adolescente febbricitante cresceva troppo e sognava di trovare una ragazza. Lo spazio del palco si trasforma in un campo da pallavolo, rivivendo le azioni mozzafiato scolpite nella memoria di tutti, le vittorie leggendarie e le sconfitte ancora brucianti. Per riscoprire, con leggerezza, la filosofia e il potenziale umano dello sport, al di là degli imperativi tecnici, economici e mediatici, con l’idea che nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si possa arrivare da nessuna parte.

Seguendo il filo dei ricordi dell’atleta – dalla campagna veneta degli anni settanta ai giorni nostri – e le vicende della cosiddetta ‘generazione dei fenomeni’, Nicola Zavagli, autore e regista, accompagna il pubblico attraverso un viaggio nella memoria collettiva del nostro paese.

Nasce così una riflessione metaforica e gioiosa sullo sport e sul patrimonio di lezioni morali e civili in esso racchiuso, destinata a svilupparsi nel corso degli anni.

Info:

TEATRO DELLE SPIAGGE via del Pesciolino 26/a – 50145 Firenze – Tel 055310230

[email protected] – www.teatridimbarco.it