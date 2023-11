🎧 Sondaggi e Pd: tra candidate, primarie e (non) scelte del partito

L’articolo e il servizio di Raffaele Palumbo

In principio furono i sondaggi che dovevano stabilire l’indice di notorietà di un possibile candidato a Sindaco di Firenze. Forse qualcuno lo ricorderà, ma lo strumento suscitò non poche polemiche: l’indice di notorietà non corrisponde affatto ad un indice di gradimento o addirittura ad una intenzione di voto. Oggi invece siamo ai sondaggi puri, addirittura commissionati dal Pd nazionale. E il sondaggio di cui si parla in questi giorni per capire chi potrà essere la prossima Sindaca di Firenze – perché le candidate sono praticamente tutte donne – parla di una Assessora al Welfare Sara Funaro al 74% contro una Cecilia Del Re al 26%. Ma questo si trasforma automaticamente in un appello per andare a primarie, oppure è una prova di forza per dire, evitiamo queste primarie che ormai appassionano sempre meno e confrontiamoci con la realtà che mi vede in testa? Naturalmente il mantra è il consueto. Chi perde aiuta l’altro. È una fase, certamente, e da qui alla prossima primavera ne vedremo delle belle. Già sono volati nomi a iosa, anche di una eventuale coalizione, dalla Di Giorgi alla Monia Monni, dalla Saccardi alla Simona Bonafè. Peccato però che il sondaggio di Winpol non testi altre candidate di cui si è parlato in passato. A prescindere dai sondaggi resta però la forte sensazione di un procedere in ordine sparso. Il Pd – ad esempio – è sicuro di vincere senza fare un accordo con Italia Viva? E chi lo dice a Renzi, che ha già fatto sapere che non sosterrà nessuna candidata che è stata in Giunta con Nardella? Forse il primo passo sarebbe sentire a livello locale un Partito forte, capace di prendere posizioni, fare sintesi, esistere in qualche modo, a prescindere dalle auto candidature, dalle iniziative personali e dai sondaggi. Che comunque – come diceva il vecchio Shimon Peres – sono come profumi: più che bevuti vanno solo annusati.