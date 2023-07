Sollicciano, detenuto trovato morto all’interno di una cella

Un altro caso di sospetto suicidio all’interno del carcere di Sollicciano, dove un detenuto è stato trovato all’interno della sua cella con un laccio rudimentale avvolto intorno al collo. Le guardie non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un detenuto è stato trovato impiccato nel carcere di Sollicciano, per un probabile caso di suicidio. Lo rende noto Antonio Mautone, segretario territoriale del sindacato Uil Pa Polizia Penitenziaria di Firenze. “Da notizie parrebbe che si sia impiccato all’interno della sua cella utilizzando un laccio rudimentale – spiega in una nota -. Gli agenti presenti in sezione prontamente intervenuti anche con l’ausilio del servizio sanitario dell’istituto purtroppo non sono riusciti a salvarlo”.

Questo “suicidio purtroppo è solo l’ultimo di una serie di episodi analoghi che si sono verificati negli ultimi anni nell’istituto fiorentino, circa sei, e che purtroppo vede ancora una volta la perdita di una vita – aggiunge -. L’istituto ormai verte in una situazione indegna per un paese civile, proprio l’altro giorno abbiamo denunciato la presenza di blatte e persistono ancora condizioni di insalubrità in tutti gli ambienti detentivi e di lavoro e in particolare ove alloggia il personale come le caserme”.

Non è quindi la prima volta che un detenuto viene trovato privo di vita all’interno del carcere di Sollicciano per un suicidio. Varie associazioni hanno messo in luce le condizioni difficili nelle quali sono costretti a vivere all’interno delle mura della prigione fiorentina.