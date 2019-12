Solidarietà: a Terranuova B.ni un grande spettacolo per sostenere Arkadia

Arkadia Show: venerdì 20 dicembre grande festa all’auditorium Le Fornaci per il decennale dell’ associazione

In occasione dei 10 anni dalla fondazione di Arkadia Onlus, associazione attiva in tutto il Valdarno che si occupa di persone con disabilità, è stata organizzata una serata di festa venerdì 20 Dicembre presso l’Auditorium Le Fornaci di Terranuova.

Animeranno l’evento uno spettacolo di musica e cabaret con la performance delle due live bands The Wild Mantras e Duova. A seguire un momento di improvvisazione teatrale curato da Area Mista. Il tutto verrà presentato da Cesare Menchi sotto la direzione artistica di Simone Baldini Tosi.

L’Associazione di Promozione Sociale ARKADIA-ONLUS nasce il 28 dicembre 2009 da un gruppo di Educatori e Volontari da sempre impegnati nell’ambito del sociale e della disabilità, desiderosi di mettere a frutto un progetto innovativo ed allo stesso tempo indipendente. La finalità principale dell’Associazione è quella di creare uno spazio e un tempo dove i ragazzi possano esprimere al meglio le proprie potenzialità, mantenere o aumentare le proprie autonomie, con attività che non siano assistenzialistiche, ma che riescano a far emergere i vari interessi e le passioni, in una logica di appartenenza ad un gruppo ed alla collettività. L’Associazione Arkadia Onlus propone progetti Socio- Educativi rivolti a persone con difficoltà fisiche e relazionali lievi e medie, tramite laboratori di socializzazione e integrazione, laboratori propedeutici ad inserimenti lavorativi, affiancamento ed inserimento in attività presenti nel territorio.