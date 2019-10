“Sole” di Carlo Sironi, in anteprima allo Stensen di Firenze

“Sole”, l’anteprima fiorentina domani sera al cinema Stensen. Il film è un promettente esordio al lungometraggio di Carlo Sironi, già premiato ai festival internazionali per i suoi cortometraggi.

Mercoledì 23 ottobre alle ore 21.00, presso il Cinema Stensen (ingresso 8 euro) si terrà l’anteprima fiorentina, alla presenza del regista, del film “Sole” di Carlo Sironi (Ita 2019, 102′). Il film è un promettente esordio al lungometraggio di Carlo Sironi, già premiato ai festival internazionali per i suoi cortometraggi.

“Sole” è stato presentato in concorso nella sezione Orizzonti alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, dove ha vinto tra gli altri il Premio FEDIC e il Premio NUOVOIMAIE Talent Award al miglior attore emergente, e ha partecipato nella sezione Discovery al Toronto International Film Festival. Il film è la storia di Ermanno, un ragazzo senza direzione, che passa il tempo a giocare alle slot machine e campa di espedienti, non sempre legali. Suo zio Fabio gli affida l’incarico di fingersi il padre del bambino che Lena, una ragazza polacca arrivata dalla Polonia in Italia per vendere il neonato che ha in grembo. Ermanno obbedisce, un po’ a fronte del compenso promesso, un po’ perché zio Fabio è la sua unica famiglia, un po’ infine perché non sa nemmeno lui che cosa vuole dalla vita. Ma l’incontro con Lena e la nascita del figlio non lo lascerà indifferente… Un film che tratta con delicatezza il tema dell’utero in affitto e della paternità.

Info www.stensen.org, tel. 055576551