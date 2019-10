Rifiuti: raddoppio discarica Piombino, protesta a Firenze

Un presidio di protesta organizzato da partiti e comitati contrari al progetto di raddoppio dei volumi della discarica di Ischia di Crociano, a Piombino (Livorno), si sta svolgendo in piazza dell’Unità Italiana a Firenze, davanti a un palazzo della Regione Toscana dove si sta tenendo la riunione della conferenza dei servizi chiamata a pronunciarsi proprio sul progetto presentato dalla società Rimateria, che gestisce la discarica stessa.

Insieme ad abitanti della Val di Cornia, venuti a Firenze con alcuni pullman, anche il sindaco di Piombino Francesco Ferrari, che partecipa alla conferenza. “La discarica – ha spiegato Ferrari – non può essere raddoppiata: ci sono tanti centri abitati intorno, problematiche di natura ambientale e di tenuta dei teli di contenimento della discarica, tutti elementi che per noi sono ostativi al raddoppio”. In piazza, ha osservato il sindaco Ferrari, “ci sono esponenti politici di partiti di centrodestra, sinistra, Movimento 5 Stelle, comitati, un gran numero di cittadini di Piombino e della Val di Cornia: una città intera, trasversalmente, dice ‘no’ al raddoppio”.