“Lou Von Salomé” dal 3 ottobre in programma a Firenze allo Spazio Uno e Stensen

Da giovedì 3 ottobre in programma a Firenze presso i cinema Spazio Uno e Stensen “Lou Von Salomé”. Il film sulla filosofa, scrittrice e psicoanalista, musa ispiratrice dei più grandi pensatori di inizio Novecento

Da giovedì 3 ottobre, “Lou Von Salomé”, il film diretto dalla regista tedesca Cordula Kablitz-Post, che racconta la storia della filosofa, scrittrice, psicoanalista e pioniera dell’emancipazione femminile in programmazione a Firenze nei cinema Stensen (stensen.org) e Spazio Uno (cinemaspaziouno.it), dove venerdì 4 ottobre, alle ore 21.15, la proiezione del film sarà introdotta dall’intervento del prof. Giovanni Stanghellini, psichiatra e psicoterapeuta.

La regista, nel suo film di debutto, ha voluto rendere omaggio a una delle donne più colte e produttive della sua epoca, che con la sua personalità combattiva e all’avanguardia ha fatto innamorare di sé i più grandi pensatori di inizio Novecento, da Rainer Maria Rilke, a Sigmund Freud fino a Friedrich Nietzsche, influenzando in maniera decisiva il loro pensiero. Vista suo malgrado come femme fatale, lottò duramente per la sua libertà e l’indipendenza in un’epoca in cui il concubinato era ancora punito con il carcere.

Nella mia ricerca di figure femminili – ha spiegato la regista Kablitz-Post – mi sono imbattuta già da adolescente in una biografia di Lou von Salomé. Allora mi ha molto sorpreso e anche impressionato che già in quell’epoca una donna potesse amare così tanto la libertà e potesse condurre una vita così indipendente. Era vista quasi come una pazza, perché conduceva una vita troppo diversa, del tutto lontana dall’immaginario morale della società del suo tempo. Era considerata scandalosa perché non si preoccupava proprio di quello che gli altri pensavano di lei. Lei faceva e basta. Se ci dovesse dire qualcosa oggi sarebbe: “Vai per la tua strada, sii te stessa e diventa la persona che sei!“