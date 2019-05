Smutamdate: presidio sotto al Consiglio Regionale per chiedere il ritiro immediato dell’accordo tra Regione e movimenti pro-vita

Domani, alle 16, in occasione della seduta del Consiglio Regionale, il movimento Non una di Meno ha organizzato un presidio alle 16:00 in via Cavour 2 presso, sede Consiglio Regionale Toscana. “Regione e gruppi d’odio pensano di poter mettere le mani nelle nostre mutande, negandoci la libertà di scegliere sul nostro corpo e sulle nostre vite. A loro rispondiamo che siamo smutandate, ma solo se, con chi e come vogliamo noi!” questo quanto affermano le esponenti di NUDM nel comunicato che accompagna la convocazione del presidio.

“Da settimane stiamo portando avanti una campagna di denuncia del grave accordo firmato tra Regione Toscana e gruppi d’odio- aggiungono. ovvero gruppi del così detto movimento per la vita, con cui si stanzia il finanziamento di 195mila euro ogni tre anni e il loro ingresso più o meno indiretto nei consultori pubblici. Mentre i gruppi d’odio vengono lautamente finanziati, 0 euro sono stati messi a disposizione per la contraccezione gratuita (cavallo di battaglia della giunta Rossi). In più, i consultori pubblici vivono un progressivo smantellamento a beneficio di privati, che nel peggiore dei casi sono appunto gruppi di fondamentalisti cattolici pubblicamente schierati contro l’aborto, le unioni civili, e la possibilità delle donne di scegliere sulla propria salute e sulla propria vita”.

“Per questo ci incontriamo sotto il consiglio regionale, ‘armate’ delle nostre mutande, per ribadire che per quanto vogliate metterci le mani dentro, la prima e l’ultima parola sul corpo e sulla vita è sempre la nostra!” concludono le attiviste che invitano a portare ” in presidio le mutande su cui scrivere tutti i nostri contenuti: usiamole contro questo vergognoso accordo e il consiglio regionale che l’ha sottoscritto!”