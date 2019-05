Prato: aggressione e rapina in centro

Una donna di 63 anni è stata aggredita e poi rapinata in pieno centro storico a Prato. Spintonata da due uomini che volevano strapparle di mano il borsello, la donna è stata poi soccorsa dalla polizia e da un giovane passante.

Il furto è avvenuto ieri poco prima delle 20 in via dei Tintori. Ad aiutare le forze dell’ordine è intervenuto un 25enne che ha assistito alla scena. Nel tentativo di bloccare gli aggressori, il 25enne ha inseguito, immobilizzandolo, uno dei due malviventi. Una pattuglia di agenti è riuscita, nel frattempo, a localizzare l’altro aggressore mentre cercava di nascondersi in strada. I due uomini, un 51enne e un 38enne, sono stati quindi arrestati.

Per i due è rapina aggravata in concorso. La donna è invece stata soccorsa dal 118 con contusione ed escoriazione alla mano. Il borsello è stato recuperato e restituito alla proprietaria.