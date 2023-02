Sintonia con Salvini su aeroporti di Firenze e Pisa, ha detto Giani

Firenze, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, commentando le affermazioni del ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, sul potenziamento dell’aeroporto fiorentino di Peretola e di quello di Pisa, ha riscontrato una sintonia d’intenti con il ministro.

“Le risposte date dal ministro Salvini all’interrogazione che gli era stata formulata ieri in Senato – ha detto il presidente Giani – consentono di vedere un livello di sintonia nell’agire in una fase così delicata per gli interventi a potenziamento e valorizzazione dell’aeroporto di Firenze come quello di Pisa”.

“Penso che sapere che c’è sintonia e supporto da parte del ministero – ha aggiunto Giani – giovi alla persecuzione di entrambi gli obiettivi: che la pista di Peretola a Firenze sia declinata, di 2200 metri, assicurando più sicurezza, tutela all’ambiente, e anche più valorizzazione di quelli che sono i collegamenti. E contemporaneamente a Pisa, in parallelo, che si proceda alla nuova aerostazione che costerà 60 milioni di euro. Toscana Aeroporti è impegnata su questo”.