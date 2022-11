Simone Bezzini: “La bolletta non può significare un ridimensionamento dei servizi ai cittadini”

Firenze, Simone Bezzini, assessore al diritto alla salute della Regione Toscana, in occasione dell’evento ‘Grandi Ospedali’, ha chiesto al governo di “intervenire immediatamente”.

“La sanità locale -ha detto Bezzini- è finanziata dal Fondo sanitario nazionale e dovrebbe essere compito primario dello Stato assicurare le risorse per tutelare il diritto della salute in tutte le regioni. Oggi il Fondo però non è sufficiente ad affrontare le sfide che abbiamo di fronte. Come Regione chiediamo un sostegno al Governo per l’incremento dei costi energetici: +300% rispetto al 2021. E anche per i costi Covid, solo in parte rimborsati. La bolletta non può significare un ridimensionamento dei servizi ai cittadini, sarebbe gravissimo”.

L’iniziativa, oggi e domani all’azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze, punta a presentare le eccellenze cliniche e le innovazioni di realtà pubbliche e private.

“Noi abbiamo garantito un equilibrio mettendo risorse dal bilancio della Regione – ha aggiunto Bezzini – ma c’è anche una questione di prospettiva che riguarda il finanziamento del Fondo sanitario nei prossimi anni: il Nadef, documento di programmazione economica, ci indica un definanziamento anche alla luce della tendenza inflattiva di questa fase. Ci auguriamo che il Parlamento corregga questa impostazione e incrementi le risorse anche in vista dei nuovi modelli di assistenza territoriale, ma serve una copertura finanziaria dello Stato”.

Maria Chiara Innocenti, direttore amministrativo di Careggi ha detto che “le sfide amministrative oggi riguardano l’energia, che ha subito aumenti incredibili. I costi sono triplicati”.

L’evento di ‘Grandi Ospedali’ riunisce attività di laboratorio, discussioni e tavole rotonde con professionisti. Un’iniziativa, organizzata da Koncept, azienda specializzata nella gestione di eventi in ambito della salute, che parte da Careggi e che sarà riproposta anche in futuro, annualmente.