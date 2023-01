Sicurezza: Polfer, 694 denunciati in stazioni Toscane nel 2022

Firenze, sono 336.764 le persone controllate e 71 arrestate. Molte le trasgressioni individuate dalle forze dell’ordine ferroviarie in molte stazioni della Toscana.

Ben 336.764 persone controllate, dato sensibilmente incrementato rispetto al 2021, 71 arresti e 694 denunciati in stato di libertà, oltre a 798 sanzioni amministrative elevate: è il bilancio dell’attività della polizia ferroviaria nelle stazioni toscane nel 2022, con l’impiego di 16021 pattuglie nelle stazioni ferroviarie, di cui 534 impiegate in attività antiborseggio.

Sono 1372 i convogli ferroviari presenziati dalle pattuglie della Polfer, con 18639 viaggiatori controllati in occasione dei servizi di osservazione e vigilanza a bordo treno. I controlli hanno consentito di rintracciare 15 persone colpite da provvedimenti di cattura, tra questi uno raggiunto da mandato di arresto internazionale. L’attività di prevenzione ha visto anche l’incremento di circa il 50% delle richieste di misure di prevenzione per le persone ritenute pericolose e sospette rintracciate negli scali ferroviari della Toscana.

Anche il trasporto ferroviario di merci pericolose è stato oggetto di controllo, in particolare 42 cisterne. L’attività di contrasto ai funti di rame, causa di disagi e ritardi nella circolazione dei treni, si è tradotta in 106 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e 251 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli. L’attività ha consentito di denunciare 9 persone per furto di rame.

Inoltre, con la ripresa dell’attività scolastica, dopo il periodo di limitazioni date dalle misure sanitarie, sono ripresi anche gli incontri della Polizia Ferroviaria con gli studenti delle scuole di secondo grado. Il progetto prevede che operatori della Polizia Ferroviaria, opportunamente formati, promuovano, tra gli studenti, la cultura della sicurezza in ambito ferroviario. Sono infatti spesso giovani e giovanissimi i protagonisti di comportamenti pericolosi messi in atto in ambito ferroviario sempre più spesso causa di incidenti gravi. Attraverso tale progetto, in circa 50 incontri, sono stati raggiunti circa 2000 studenti toscani.