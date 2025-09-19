Sicurezza: Funaro, stop fake news su Firenze

Sulla sicurezza “penso che bisogna smetterla con le fake news e che bisogna iniziare a raccontare le cose come stanno. A partire da un dato che è fondamentale: la sicurezza prima di tutto sta in mano al governo”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine della cerimonia di giuramento dei nuovi agenti della polizia municipale.

“È il governo che deve garantire la sicurezza sui nostri territori e trovo alquanto singolare che nelle piazze, insieme ai cittadini che legittimamente chiedono sicurezza nella nostra città, ci siano stati tanti consiglieri dell’opposizione che, ricordo, sono la maggioranza di questo governo” lo ha dichiarato la sindaca Sara Funaro -a proposito della manifestazione sulla sicurezza promossa il 17 settembre da alcuni comitati a Firenze a cui erano presenti anche esponenti del centrodestra.

“Sono abituata a non stare nella sterile polemica ma a trovare soluzioni insieme” ha detto Funaro “quello che io chiedo oggi ai consiglieri dell’opposizione e ai rappresentanti dell’opposizione in città è di fare un patto insieme e di venire insieme a me a Roma, al Ministero, a chiedere più agenti per la nostra città perché è di questo che c’è bisogno”.

“Sui nuovi agenti, ha concluso Funaro, “noi lo avevamo detto fin dall’inizio ed è quello che stiamo facendo, siamo abituati a mantenere le promesse fatte: siamo arrivati a 200 agenti in più di polizia municipale aggiunti, sono tutti agenti che vanno su strada. Ricordo che siamo a 19 pattuglie notturne, con un aumento del 30-35% rispetto al passato, oltre all’aumento delle pattuglie diurne”.

“Continueremo ad assumere -ha concluso Funaro- continueremo a lavorare per fare in modo che il nostro territorio sia presidiato”

In totale hanno prestato il giuramento 90 agenti, di cui 65 uomini e 25 donne: la persona più giovane ha 21 anni, la più anziana ha 33 anni. Durante la cerimonia, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, c’è stato anche un simbolico passaggio di consegne: il sovrintendente scelto Agostino Muscioni, prossimo pensionando, ha consegnato la placca di riconoscimento all’agente Evelina Moretti, la più giovane del corso, in rappresentanza di tutti i nuovi assunti.