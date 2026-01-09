Sicurezza, a Firenze prorogata di 4 mesi e ampliata ordinanza che vieta stazionamento

L’ordinanza è stata estesa ad alcune zone del Quartiere 5, da viale Guidoni a viale Redi e al ponte di mezzo

Prorogato di altri quattro mesi a Firenze il divieto di stazionamento nelle aree del parco delle Cascine, della stazione di Santa Maria Novella e del Quartiere 2, estendendolo anche ad alcune strade del Quartiere 5: via Mariti, via Ponte di Mezzo, viale Guidoni, via Lippi e Macia, via Baracchini, via del Barco, la sede ferro-tranviaria, il torrente Mugnone, il ponte Enzo Ferrari, e viale Redi. Lo prevede una nuova ordinanza del prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, adottata oggi in occasione della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella quale sono stati diffusi e analizzati i risultati ottenuti dal 10 ottobre scorso, data di entrata in vigore del precedente provvedimento, al 5 gennaio, con particolare riferimento al contrasto allo spaccio e ai reati predatori commessi in strada.

Intanto è stato reso noto il bilancio delle operazioni di controllo del territorio – dai servizi a piedi nel centro storico di Firenze a quelli ad “alto impatto” fino a quelli nelle “zone rosse” istituite in ottemperanza alle indicazioni del Ministero dell’Interno – adottati e condivisi con Palazzo Vecchio dalla prefettura di Firenze tesi al rafforzamento della sicurezza urbana, soprattutto nelle aree esposte ai fenomeni criminali.

Ben 28.254 persone, di cui 14.163 straniere, sono state identificate a Firenze tra il 10 ottobre 2024 al 5 gennaio 2026. Inoltre, 336 cittadini, l’86% dei quali stranieri con precedenti penali per reati legati agli stupefacenti, reati contro la persona e contro il patrimonio, sono stati allontanati mentre in 182, di cui 121 stranieri, sono stati denunciati per violazione dell’ordinanza di allontanamento.

I risultati sono stati analizzati, nel corso della riunione del Cosp. In particolare, nei primi cinque giorni del 2026, nel corso dei servizi ad “alto impatto” tra la stazione Santa Maria Novella, via Palazzuolo, il parco delle Cascine e la Fortezza da Basso che sono state denunciate 24 persone su 2.015 persone, di cui 719 straniere, identificate e sono state controllate 285 auto e 37 esercizi commerciali.

Nello stesso periodo, durante i “servizi appiedati” sono state arrestate 15 persone di cui 12 stranieri, denunciate 197 persone, di cui 153 stranieri, su 13.921 identificate. Inoltre, nel 2025 sono stati allontanati 265 cittadini stranieri irregolari, di cui 74 espulsi con accompagnamento alla frontiera, 22 con espulsione giudiziaria. Infine 89 cittadini stranieri sono stati trattenuti in Cpr mentre 80 sono ritornati in patria volontariamente. Alla luce dei risultati e dei fenomeni di spaccio di stupefacenti, furti e rapine commessi per strada, il prefetto ha adottato un’ordinanza con cui dispone per altri quattro mesi l’estensione della “zona rossa” al parco delle Cascine, alla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella e ad alcune strade nel quartiere 2 e nel quartiere 5.