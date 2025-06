www.controradio.it "Siamo Natura", al Museo Novecento di Firenze la mostra dell'artista/attivista Haley Mellin Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:02:43 Share Share Link Embed

‘Siamo natura’, curata da Sergio Risaliti e Stefania Rispoli, è la prima personale in un museo di Haley Mellin. Quattro sale con disegni, dipinti e sketch book dei paesaggi che Mellin contribuisce a proteggere.

“La pittura. per me è conservare uno stato mentale particolare, un modo di stare nella e con la natura. E’ un omaggio, non un’alterazione. E’ tempo, osservazione, studio. Ascolto mentre la natura parla”: approdano per la prima volta in un museo italiano le opere dell’artista e attivista ambientalista statunitense Haley Mellin.

Mellin realizza le proprie opere a contatto con il paesaggio, immergendosi nella natura, all’aperto nel cuore delle foreste, mettendo al centro la sostenibilità, rinunciando a elettricità, riscaldamento o aria condizionata.

Alcuni titoli delle opere di Mellin riportano le coordinate geografiche dei luoghi in cui sono stati realizzati, altri, come ad esempio il Golden Lion Tamarin (la scimmia leonina), si riferiscono all’incontro con una specie in via di estinzione, oggi ripristinata.

“Oggi è una bella giornata in un momento terribile. Dobbiamo essere positivi e sperare in un cambiamento di sensibilità nei confronti della natura ma anche dei diritti umani”, ha commentato il direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti che ha detto di aver conosciuto tre anni fa le opere di Haley Mellin su Instagram: “L’emozione più forte è stata scoprire che non erano fotografie. Ciò che stavo ammirando erano gouache su tela realizzati come qualche secolo fa en plein air'”.

“E’ un onore per noi ospitare un artista così intensa e attuale. Viviamo un momento difficile, di crisi vera, bisogna reagire in tanti modi e l’arte è una possibilità”, ha aggiunto l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini. E per il suo impegno a favore della salvaguardia ambientale, oggi Mellin ha anche ricevuto il premio ‘Colibrì d’onore’, consegnato dalla presidente dell’Aps Save the Planet, Elena Stoppioni.

La mostra sarà inaugurata il 24 giugno, con ingresso gratuito per i residenti nella provincia di Firenze e resterà aperta fino al 29 ottobre.