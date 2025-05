Scooterista investe una donna, tre feriti, due gravi in via Circondaria a Firenze

Tre i feriti, di cui due gravi: in codice rosso sono stati portati in ospedale la donna investita, 48 anni e il conducente dello scooter, 21 anni. Ferito anche il passeggero del motorino, anche lui 21 anni, seppur in modo meno grave.

Grave incidente ieri sera in via Circondaria a Firenze. Alle 20.50 circa all’altezza dell’incrocio con viale Corsica per ragioni da accertare è avvenuto uno scontro tra uno scooter e una donna a piedi, col motorino che dopo l’urto è finito contro un semaforo. Tre i feriti, di cui due gravi: in codice rosso sono stati portati in ospedale la donna investita, 48 anni e il conducente dello scooter, 21 anni. Ferito anche il passeggero del motorino, anche lui 21 anni, seppur in modo meno grave.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia municipale. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso e i rilievi.