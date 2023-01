‘ShepherdSchool’, una scuola per pastori e allevatori nasce tra Romagna e Toscana

Nasce nel parco nazionale delle Foreste casentinesi, tra Romagna e Toscana, ‘ShepherdSchool’ una scuola per pastori e allevatori.

Dal mese di aprile partirà infatti nel centro di formazione ‘Officine Capodarno’ (Stia) la ‘ShepherdSchool’ allo scopo di creare nuovi pascoli e opportunità professionali con la zootecnia di montagna.

Realizzata nell’ambito del progetto ‘Life’ (strumento di finanziamento dell’Unione europea per l’ambiente e l’azione per il clima), la scuola per pastori e allevatori mira anche alla conservazione di alcuni habitat di prateria, caratterizzati dalla ricca biodiversità, attraverso la valorizzazione delle professioni funzionali a questo scopo.

Inoltre, ha anche l’obiettivo di contribuire a contrastare lo scarso ricambio generazionale che affligge questo settore, in particolare nelle zone montane. Saranno realizzati quattro cicli di formazione, fino al 2027.

L’iscrizione alla scuola è gratuita. I partecipanti (per il 2023 il numero massimo è di sei unità) saranno selezionati in base alle esperienze pregresse, ad attitudine e motivazione.

La scuola prevede una parte teorica, con lezioni in classe, una seconda di stage di trenta giorni totali, in cui i partecipanti affiancheranno professionisti delle realtà produttive nel territorio del Parco nazionale.

Le scuole per pastori sono già attive in molti paesi europei, quali Francia, Spagna, Portogallo e Svizzera. I benefici che derivano da queste attività, come dimostrano le esperienze europee, sono legati al supporto per l’avvio di nuove attività nel settore zootecnico, in particolare attraverso la diffusione di quel know-how che una volta veniva garantito all’interno delle stesse comunità grazie alla diffusa presenza di allevamenti sul territorio, che però oggi non esistono più.

I nuovi allevatori si trovano quindi a dover affrontare, da soli e senza formazione, un mondo difficile, ricco di sfide e incertezze.

SheperdSchool da l’opportunità a 24 nuovi pastori di potersi formare attraverso 4 diversi cicli formativi, a cui sarà abbinato un periodo di stage in aziende del territorio di circa 30 giorni. Le docenze saranno realizzate principalmente dal personale tecnico del partenariato di progetto.