Sex Pizzul, l’anteprima radio del singolo che anticipa l’album!

E’ “Munir” il singolo che anticipa “Anticalcio”, il secondo album di Sex Pizzul in uscita per Annibale Records.

Il brano, la cui pubblicazione ufficiale è prevista per il 12 aprile, sarà trasmesso e presentato dalla band in anteprima su Controradio martedì 9 aprile alle 16:30 all’interno di Deiv Agaist the Machine, lo spazio curato da Davide Agazzi.

I Sex Pizzul, l’unione impossibile di calcio e musica, sono:

– Irene Bavecchi: basso e voce (Kill The Nice Guy / Le Furie)

– Francesco D’Elia: synth e voce (già King of the Opera)

– Simone Vassallo: batteria e voce (già King of the Opera)

Il primo album, “Pedate” fu realizzato con il sostegno del Progetto100Band di Giovanisì – Regione Toscana.