Settembre Prato è Spettacolo Edizione 2021

La sesta edizione del Festival Settembre Prato è Spettacolo si svolgerà dal 26 agosto in Piazza Duomo. Colapesce Dimartino i primi ospiti annunciati

La musica dal vivo torna ad essere protagonista dell’ultima parte della prossima estate con i concerti in piazza, come nella tradizione della manifestazione pratese.

Oltre al concerto precedentemente programmato nel 2020 e poi rinviato al 2021 di Willie Peyote (2 settembre) si aggiungono al programma i cantautori rivelazione di Sanremo 2021 Colapesce Dimartino il 3 settembre 2021(Biglietti già disponibili on line su Ticketone.it) il cui brano “Musica Leggerissima” è già certificato Disco di Platino e in vetta alle classifiche delle radio e degli streaming.

Lo avevano dichiarato già durante la settimana del Festival: “Per noi suonare è la cosa più importante e non vediamo l’ora di tornare a farlo, soprattutto dopo un periodo così penalizzante per la musica dal vivo”.

Ad accompagnarli sul palco ci saranno anche Any Other (Adele Altro, una vera perla rara del panorama underground italiano, ospite della limited edition del Festival 2020), Alfredo Maddaluno (polistrumentista e produttore) e Giordano Colombo (batterista live di Franco Battiato e coproduttore, con Federico Nardelli, di Musica leggerissima).

“Dopo lo stop forzato dello scorso anno è bello poter annunciare la nuova edizione di Settembre – Prato è Spettacolo. È un segnale di ottimismo di cui tutti abbiamo bisogno, un appuntamento che è anche una ripartenza, particolarmente importante per il mondo dello spettacolo e delle tante professionalità che vi lavorano” ha dichiarato il sindaco di Prato Matteo Biffoni.



Il Festival di settembre si farà, nelle condizioni possibili e nel rispetto dei protocolli di sicurezza – afferma l’assessore alla cultura del Comune di Prato Simone Mangani- La musica in piazza tornerà non solo come momento di condivisione e di festa ma anche come occasione di lavoro da troppo tempo attesa da un settore intero.

I concerti e gli spettacoli saranno adattati ai protocolli atti a prevenire il contagio da Covid-19: posti esclusivamente a sedere, suddivisi in tre settori, distanziati ed assegnati in fase di acquisto. Il biglietto acquistato on line sarà digitale e conterrà anche l’indicazione del punto di accesso alla piazza al fine di non creare code agli ingressi.

Venerdì 3 Settembre 2021

Prato – Piazza Duomo

Colapesce Dimartino / Dal vivo

I settore Poltronissima 30€ + dp

II settore Poltrona 25€ + dp

III settore Tribuna 20€ + dp

Biglietti disponibili on line su Ticketone.it dal 9 aprile e nei punti vendita dal 12 aprile.

Infoline: 3381015732 / www.facebook.it/settembrepratoespettacolo