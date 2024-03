Sereni vince le primarie a Scandicci, candidata a sindaco per il centrosinistra

Sarà Claudia Sereni la candidata del Pd a sindaco per le amministrative di Scandicci, sostenuta dalla coalizione di centrosinistra. Con 2.348 voti ha superato i 1.826 dell’attuale vicesindaco Andrea Giorgi.

Una Nuova Storia da scrivere insieme! Lo slogan e il senso della sua campagna di partecipazione che l’ha portata ad ottenere la candidatura per l’appuntamento elettorale di giugno.

“Queste primarie sono state brevi, intense, ricchissime di incontri, itineranti, fatte tra la gente. Quello che ho vissuto, con le tante persone vicine, lo porterò per sempre nel cuore al di là di tutto” scriveva Sereni nel post di invito alla chiusura della maratona breve ma intensa di un mese culminata con la festa in piazza Matteotti.

Dieci anni fa anni Sandro Fallani ottenne 2.441 voti su 6.829 partecipanti per quella però che fu una corsa a tre. Sereni è attuale assessora alla cultura della Giunta Fallani.

Nelle scorse ore ha ricevuto la telefonata di congratulazioni di Giorgi con il quale s’incontrerà nelle prossime ore per lavorare per ‘un centrosinistra unito’ come più volte ribadito.